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12.08.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

BYD Aktie News: BYD verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie kam im NASDAQ OTC-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,44 USD.

BYD
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Mit einem Wert von 11,44 USD bewegte sich die BYD-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,45 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,30 USD aus. Bei 11,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 18'482 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 15,70 USD erreichte der Titel am 30.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 37,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,14 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,851 CNY. Am 28.04.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,51 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 HKD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 169.52 Mrd. HKD in den Büchern – ein Minus von -6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 182.15 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.08.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 30.08.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,38 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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