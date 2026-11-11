BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 8,75 USD. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,48 USD ab. Bei 9,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 72'085 BYD-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2026 auf bis zu 14,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,48 USD erreichte der Anteilsschein am 11.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 3,09 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,788 CNY. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 257.64 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 213.06 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BYD wird am 30.03.2027 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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