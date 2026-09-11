BYD Aktie News: BYD schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 10,22 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,23 USD. Bei 10,06 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 19'211 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,95 USD) erklomm das Papier am 14.04.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 31,62 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,51 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,410 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,816 CNY je BYD-Aktie. Am 28.08.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 HKD je Aktie erzielt worden. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223.98 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BYD am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,37 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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