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11.08.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minus

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 11,49 USD abwärts.

BYD
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 11,49 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,42 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 15'798 BYD-Aktien.

Am 30.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 24,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,851 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 0,410 HKD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 28.04.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -6,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 169.52 Mrd. HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 182.15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 30.08.2027 erwartet.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,41 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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