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10.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,11 USD.
Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 9,11 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,83 USD nach. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 8,83 USD. Zuletzt wechselten 12'747 BYD-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 14,95 USD. 64,11 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,50 USD fiel das Papier am 31.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,70 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,410 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,788 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 29.10.2026. Es stand ein EPS von 1,28 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 257.64 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213.06 Mrd. HKD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BYD am 30.03.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 3,96 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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