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10.09.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD büsst am Donnerstagnachmittag ein

BYD Aktie News: BYD büsst am Donnerstagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 10,07 USD ab.

BYD
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 3,4 Prozent auf 10,07 USD. In der Spitze büsste die BYD-Aktie bis auf 10,07 USD ein. Bei 10,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 28'591 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 14,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 48,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 9,25 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 8,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,816 CNY, nach 0,410 HKD im Jahr 2025. BYD liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 HKD gegenüber 0,73 HKD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 223.98 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BYD am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,39 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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