BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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10.08.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,66 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 11,66 USD zu. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 11,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,55 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'841 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,70 USD) erklomm das Papier am 30.08.2025. 34,65 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,410 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,851 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.04.2026 vor. Das EPS lag bei 0,51 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,11 HKD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -6,93 Prozent auf 169.52 Mrd. HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182.15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.08.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 30.08.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,41 CNY fest.
Redaktion finanzen.ch
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