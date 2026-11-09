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09.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 9,25 USD.
Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 9,25 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 9,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 17'317 BYD-Aktien den Besitzer.
Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 14,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 31.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 8,13 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,788 CNY aus. Am 29.10.2026 äusserte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 257.64 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 213.06 Mrd. HKD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2027 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 3,96 CNY im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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