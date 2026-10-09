BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 9,69 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 9,69 USD zu. Bei 9,73 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 23'097 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,95 USD) erklomm das Papier am 14.04.2026. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 54,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,891 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 0,410 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 HKD gegenüber 0,73 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223.98 Mrd. HKD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BYD.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,33 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BYD-Aktie
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Aktie im Fokus: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
09.10.26
|BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
06.09.26
|Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Aktie im Fokus: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos (AWP)
|
28.08.26
|BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg (AWP)
|
28.08.26
|BYD profits rise for first time in five quarters on export boost (Financial Times)
|
27.08.26
|BYD-Aktie vor Zahlen: Das erwarten Experten vom Tesla-Konkurrenten (finanzen.net)
|
27.08.26
|BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment (Spiegel Online)
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.