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09.10.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit Kursplus

BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 9,69 USD.

BYD
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 9,69 USD zu. Bei 9,73 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 23'097 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,95 USD) erklomm das Papier am 14.04.2026. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 54,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,891 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 0,410 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 HKD gegenüber 0,73 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223.98 Mrd. HKD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BYD.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,33 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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