BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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09.09.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 10,38 USD.
Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,2 Prozent auf 10,38 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 10,36 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 38'596 BYD-Aktien.
Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 14,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 30,55 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 10,91 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,816 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 0,410 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.08.2026 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 223.98 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 216.79 Mrd. HKD umsetzen können.
Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 4,39 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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