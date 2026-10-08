BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit roter Tendenz

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 9,33 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 9,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,37 USD. Bisher wurden heute 19'202 BYD-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 14,95 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 60,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,891 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 0,410 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. BYD gewährte am 28.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 HKD, nach 0,73 HKD im Vorjahresvergleich. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223.98 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,33 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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