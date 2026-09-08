BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,6 Prozent auf 10,70 USD. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 10,70 USD. Bei 10,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'656 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,95 USD) erklomm das Papier am 14.04.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 39,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (9,25 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,55 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 0,410 HKD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 223.98 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 216.79 Mrd. HKD umgesetzt.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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