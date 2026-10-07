BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 9,42 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 9,40 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 9,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'245 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,95 USD) erklomm das Papier am 14.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,891 CNY. Am 28.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,04 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,73 HKD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 223.98 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 216.79 Mrd. HKD umgesetzt.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,33 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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