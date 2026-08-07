BYD Aktie News: BYD macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,58 USD zu. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 11,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 27'023 Stück.

Am 30.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,61 Prozent. Bei einem Wert von 9,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 25,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,410 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,859 CNY. BYD gewährte am 28.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,51 HKD gegenüber 1,11 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 169.52 Mrd. HKD, gegenüber 182.15 Mrd. HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -6,93 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.08.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 30.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,43 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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