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06.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von BYD hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BYD-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ OTC bei 9,45 USD.
Die BYD-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im NASDAQ OTC-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,45 USD an der Tafel. Bei 9,58 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die BYD-Aktie bis auf 9,15 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 36'296 BYD-Aktien.
Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 14,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,50 USD ab. Mit Abgaben von 10,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,410 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,775 CNY aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,28 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 HKD in den Büchern gestanden. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 257.64 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 213.06 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Am 30.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,00 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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