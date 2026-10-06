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06.10.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,3 Prozent auf 9,55 USD.

BYD
7.79 CHF -0.99%
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Um 16:28 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 9,55 USD zu. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 9,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 17'450 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,54 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2026 bei 9,25 USD. Mit einem Kursverlust von 3,14 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,891 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 0,410 HKD je Wertpapier. Am 28.08.2026 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,73 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 223.98 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 216.79 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,33 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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