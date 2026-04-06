BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die BYD-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ OTC-Handel notierte das Papier bei 13,37 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 13,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 13,23 USD. Bei 13,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'616 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,20 USD ab. Abschläge von 16,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,360 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,948 CNY aus. Am 27.03.2026 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 HKD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -12,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 297.23 Mrd. HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.74 Mrd. HKD.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.04.2026 erwartet. Schätzungsweise am 28.04.2027 dürfte BYD die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,63 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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