BYD Aktie News: BYD am Nachmittag tiefer

Die BYD-Aktie stand in der NASO-Sitzung um 04:28 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 24,99 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,70 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,48 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'935 Stück gehandelt.

Am 28.10.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117'080,60 CNY – ein Plus von 115,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 54'306,96 CNY erwirtschaftet hatte.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,75 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch