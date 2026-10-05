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BYD Aktie 1459145 / CNE100000296

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05.10.2026 16:29:00

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag stärker

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 9,49 USD.

BYD
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Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 9,49 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 9,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,46 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 52'561 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,53 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 9,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 2,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,410 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,917 CNY je BYD-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 HKD je Aktie generiert. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223.98 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BYD wird am 04.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2026 4,33 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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