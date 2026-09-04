BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 10,97 USD. Bei 10,90 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 12'437 Aktien.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 14,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 15,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,410 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,817 CNY aus. BYD gewährte am 28.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223.98 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216.79 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,41 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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