BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 10,94 USD zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 10,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,90 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 26'860 Aktien.

Bei 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 36,70 Prozent zulegen. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 9,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,410 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,817 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.08.2026. Das EPS lag bei 1,04 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,73 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223.98 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 216.79 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,41 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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