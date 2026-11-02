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02.11.2026 16:29:00
BYD Aktie News: BYD macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 3,1 Prozent auf 9,01 USD zu.
Die BYD-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 9,01 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 9,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 40'409 BYD-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,95 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,50 USD erreichte der Anteilsschein am 30.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 6,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,815 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 0,410 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,28 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,94 HKD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 257.64 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 213.06 Mrd. HKD eingefahren.
BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.03.2027 präsentieren. Am 04.11.2027 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 4,19 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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