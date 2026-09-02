BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Nachmittag

Die BYD-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 10,95 USD abwärts. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 10,86 USD. Bei 10,95 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 19'397 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,95 USD. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 18,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,410 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,841 CNY. Am 28.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 HKD gegenüber 0,73 HKD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223.98 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 216.79 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,42 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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