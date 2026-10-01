Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’189 0.2%  Bitcoin 71’624 1.6%  Dollar 0.8293 -0.2%  Öl 102.1 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
PolyPeptide-Aktie: Aktionäre entscheiden über Samsung-Übernahme
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt
OpenAI-Aktie voraus: Drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen entlassen
SGS-Aktie: Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security übernommen
Suche...

BYD Aktie 1459145 / CNE100000296

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 16:29:00

BYD Aktie News: Anleger greifen bei BYD am Donnerstagnachmittag zu

BYD Aktie News: Anleger greifen bei BYD am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 9,76 USD.

BYD
8.16 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 9,76 USD. Bei 9,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 8'829 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 34,72 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,410 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,916 CNY belaufen. BYD liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223.98 Mrd. HKD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2026 4,33 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial

Aktie im Fokus: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos

BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten