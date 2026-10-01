BYD Aktie News: Anleger greifen bei BYD am Donnerstagnachmittag zu

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 9,76 USD. Bei 9,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 8'829 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 14,95 USD erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 34,72 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,410 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,916 CNY belaufen. BYD liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223.98 Mrd. HKD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 216.79 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2026 4,33 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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