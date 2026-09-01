BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,12 USD. Bei 11,25 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 23'619 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,95 USD an. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 34,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 9,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,410 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,859 CNY je BYD-Aktie. Am 28.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 223.98 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 216.79 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,39 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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