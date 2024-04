BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 04:28 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 25,90 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,09 USD aus. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 26,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35'474 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 40,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 15,83 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 CNY. Am 31.10.2023 lud BYD zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162'150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117'080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2024 12,42 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch