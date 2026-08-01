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Exportschub 01.08.2026 13:55:00

BYD-Aktie im Blick: Absatzwachstum beschleunigt sich im Juli dank starker Exporte

BYD-Aktie im Blick: Absatzwachstum beschleunigt sich im Juli dank starker Exporte

BYD verzeichnet im Juli bereits den dritten Wachstumsmonat in Folge: Ein Blick auf die Details zeigt, wie tragfähig der Trend wirklich ist.

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  • BYD verkauft im Juli 2026 rund 419'000 Fahrzeuge, ein Plus von fast 22 Prozent
  • Auslandsauslieferungen mehr als verdoppelt auf knapp 180'000 Fahrzeuge
  • Es ist bereits der dritte Monat in Folge mit Wachstum gegenüber dem Vorjahr

BYD hat für Juli 2026 einen Absatz von 419'211 Fahrzeugen gemeldet, ein Plus von fast 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie Reuters auf Basis der am 1. August 2026 veröffentlichten Unternehmenszahlen berechnet. Es ist bereits der dritte Monat in Folge, in dem der chinesische Tesla-Konkurrent im Jahresvergleich zulegen kann. Da die Börsen in Hongkong am Wochenende geschlossen bleiben, kann die BYD-Aktie derzeit noch nicht auf die Absatzzahlen reagieren. Am Freitag ging sie bei 94,15 HKD um 0,69 Prozent tiefer ins Wochenende.

Exportgeschäft bleibt tragende Säule

Der Löwenanteil des Zuwachses kommt weiterhin aus dem Ausland. Die Auslandsauslieferungen von Pkw und Pickups kletterten im Juli auf 179'841 Einheiten, ein Plus von rund 124 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit mehr als eine Verdoppelung. Im Juni hatte der Wert noch bei 175'349 Fahrzeugen und einem Jahresplus von knapp 95 Prozent gelegen, das Exportwachstum beschleunigt sich damit spürbar von Monat zu Monat.

Tempo beschleunigt sich gegenüber dem Vormonat

Auch beim Gesamtabsatz zieht das Tempo an. Das Wachstum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sprang von rund 5,5 Prozent im Juni auf jetzt fast 22 Prozent im Juli, während das Volumen von 419'211 Fahrzeugen im Juli gegenüber den 403'472 Einheiten im Juni einem Zuwachs von rund 4 Prozent auf Monatssicht entspricht. Nach einem schwachen Jahresstart mit rückläufigen Zahlen ist dies bislang der grösste monatliche Zuwachs in diesem Jahr.

Heimatmarkt bleibt Belastungsfaktor

Der Fortschritt beim Gesamtabsatz überdeckt eine strukturelle Schwäche: In China bremsen anhaltender Preiskampf und auslaufende Kaufanreize die Nachfrage, wie Branchendaten der China Passenger Car Association zu den NEV-Einzelhandelsverkäufen im Juli 2026 zeigen. BYD selbst verkaufte im Juli laut CnEVPost auf dem Heimatmarkt rund 9 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. Das ist jedoch ein deutlich kleineres Minus als noch im Juni, als der Inlandsabsatz um etwa 22 Prozent eingebrochen war. Als Treiber der Erholung gilt der auslaufende Produktionsengpass beim Umstieg auf die zweite Generation der Blade-Batterie mit Schnellladefunktion, der zuvor mehrere wichtige Modelle verzögert hatte.

Jahresrückstand schrumpft weiter

Auf Jahressicht bleibt BYD zwar weiterhin unter den Absatzzahlen aus 2025, der Rückstand schrumpft aber spürbar. Von Januar bis Juli 2026 verkaufte der Konzern insgesamt 2'227'722 Fahrzeuge, ein Rückgang von rund 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, nach einem Minus von noch 15,7 Prozent zum Ende des ersten Halbjahres. Die kumulierten Auslandsverkäufe seit Jahresbeginn belaufen sich auf rund 969'000 Fahrzeuge und damit auf etwa 43,5 Prozent des Gesamtabsatzes.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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