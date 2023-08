BYD-Aktie fester, Jabil Circuit-Aktie klettert vorbörslich: BYD übernimmt in Milliardendeal Produktionswerke von Apple-Zulieferer Jabil Circuit

• BYD-Tochter übernimmt Produktion von Jabil Circuit• Werke in Chengdu und Wuxi sollen weiterbetrieben werden• Rückzug aus China

Der chinesische Mischkonzern BYD hat sich in den vergangenen Jahren vor allem einen Namen als E-Autobauer und Tesla-Konkurrent gemacht. Darüber hinaus ist der Konzern aber noch in zahlreichen weiteren Branchen vertreten. Die Tochtergesellschaft BYD Electronic hat sich etwa der Herstellung von Bauteilen und Modulen für Mobiltelefone verschrieben.

BYD Electronic übernimmt Produktionsgeschäft von Jabil Circuit

Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" nun berichtet, habe der Unternehmenszweig nun das Produktionsgeschäft von Jabil Circuit übernommen. Den Deal habe sich BYD 15,8 Milliarden Yuan kosten lassen, was umgerechnet etwa 2,2 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Übernahme umfasst auch den weiteren Betrieb der Werke im chinesischen Chengdu und Wuxi, China.

Herstellung von Komponenten für Apple

Vertraglich festgehalten wurde Bloomberg zufolge, dass BYD Electronic an der Produktion von Teilen für Jabils Bestandskunden festhält. Zu diesen zählt auch der NASDAQ-Konzern Apple. Die Agentur schreibt, dass die Komponenten in iPhones und iPads des Unternehmens mit Sitz im kalifornischen Cupertino verbaut werden. Aber auch in Dell-Computern sollen die Bauteile zu finden sein.

Rückzug von chinesischem Markt - Aktienrückkäufe geplant

Im Umfeld geopolitischer Spannungen scheint sich der US-amerikanische Auftragshersteller nun aber vermehrt aus China zurückzuziehen. Jabil Circuit gilt als einer der grössten Fertiger in der Volksrepublik. In den chinesischen Provinzen Sichuan, Guangdong und Jiangsu werden derzeit zehntausende Arbeiter beschäftigt, hauptsächlich zur Fertigung von Teilen für Apple. Mit dem Verkauf an die BYD-Tochter erhofft sich Jabil jedoch nun die Verbesserung des "aktionärsorientierten Kapitalrahmens", wie Bloomberg das Unternehmen aus einer Erklärung zitiert. Auch Aktienrückkäufe sollen durch die Finanzspritze ermöglicht werden.

So reagieren die BYD- und Jabil Circuit-Aktien

BYD-Aktionäre nahmen die Neuigkeiten gut auf: In Hongkong gewann die Aktie der Konzernmutter letztendlich 0,72 Prozent auf 225,20 Hongkong-Dollar. Und auch die Jabil-Circuit-Aktie steigt im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise um 3,66 Prozent auf 107,00 US-Dollar.

