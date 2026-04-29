Xiaomi Aktie 42399032 / KYG9830T1067
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29.04.2026 12:49:00
BYD-Aktie erholt sich von Rückschlag: Exporte rücken nach schwache Zahlen ins Rampenlicht
Nach dem Kursrückgang infolge schwacher Quartalszahlen zieht die BYD-Aktie wieder an. Exporthoffnungen scheinen die Sorgen um den Preiskampf im Heimatmarkt vorerst zu überdecken.
• Exportdynamik kompensiert Schwäche im chinesischen Markt
• Rabattschlacht und Gewinneinbruch bleiben strukturelles Risiko
BYD-Aktie mit Gegenbewegung nach Zahlen-Schock
Nach deutlichen Abschlägen am Vortag hat die BYD-Aktie am Mittwoch eine klare Gegenbewegung gezeigt. Im Handel in Hongkong legte das Papier zur Wochenmitte letztlich um 4,44 Prozent auf 108,30 Hongkong-Dollar zu.
Zuvor hatte ein Gewinneinbruch die Aktie belastet: Der Quartalsgewinn sackte um 55 Prozent ab - und laut dpa-AFX der vierte Rückgang in Folge. Haupttreiber ist die aggressive Rabattschlacht mit Konkurrenten wie Geely und Xiaomi im chinesischen Heimatmarkt, in dem BYD zunehmend unter Druck gerät.
Exportfantasie rückt in den Vordergrund
Die aktuelle Erholung wirkt vor diesem Hintergrund weniger wie eine Entwarnung, sondern eher wie eine Neubewertung der Perspektiven. Denn während das Inlandsgeschäft schwächelt, gewinnt der Auslandskurs an Bedeutung. Laut Investing.com entfielen im ersten Quartal rund 45 Prozent der insgesamt 700'463 verkauften Fahrzeuge auf Exporte. BYD hatte zuletzt betont, man sei "sehr zuversichtlich", das Ziel von 1,5 Millionen Auslandsverkäufen bis 2026 zu erreichen.
Zudem könnten die Margen im Ausland stabiler sein. Während der Preiskampf in China die Profitabilität drückt, bietet die Expansion nach Europa, Asien und in den Nahen Osten bessere Preisstrukturen. Diese Verschiebung im Geschäftsmodell scheint aktuell stärker gewichtet zu werden als der kurzfristige Gewinneinbruch.
Zahlen nicht schwächer als befürchtet
Ein weiterer Faktor für die Kursstabilisierung: Die Ergebnisse fielen zwar schwach aus, lagen aber im Rahmen der Erwartungen. Insbesondere der Umsatz konnte die Analystenschätzungen leicht übertreffen. Genau dieser Punkt dürfte für kurzfristig orientierte Marktteilnehmer entscheidend gewesen sein.
Was bedeutet das für die BYD-Aktie?
Die aktuelle Bewegung deutet darauf hin, dass der Markt beginnt, stärker zwischen kurzfristigen Belastungen und langfristigen Wachstumstreibern zu differenzieren. Sollte sich die Exportdynamik weiter beschleunigen und tatsächlich höhere Margen ermöglichen, könnte sich das Sentiment stabilisieren. Bleibt der Preisdruck in China jedoch dominant, dürfte jede Erholung anfällig bleiben.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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