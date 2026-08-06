Porsche Automobil Aktie 4935121 / US73328P1066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Wenig Dynamik
|
06.08.2026 10:38:40
BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht
Der deutsche Automarkt hat zum Beginn des zweiten Halbjahres nur marginal an Dynamik zugelegt.
BYD kam mit einem Plus von 365,4 Prozent auf 5.240 Fahrzeuge, der Marktanteil liegt damit bei 2,0 Prozent. Deutliche Zuwächse verbuchten auch Xpeng (+371 Prozent) und Leapmotor (+329 Prozent), deren Marktanteile sind aber deutlich geringer.
Bei den deutschen Marken erreichte Smart auch im Juli ein deutliches Plus von 107 Prozent. Mini legte um gut 19 Prozent zu. Bei Mercedes ging es mit 8 Prozent ebenfalls spürbar noch oben. Leichte Zuwächse erzielten BMW (+0,5 Prozent) und Audi (+1,5 Prozent). Spürbar nach unten ging es bei VW mit minus 7,6 Prozent.
Die Neuzulassungszahlen der Elektro-Pkw (BEV) legten im Berichtsmonat den weiteren Angaben mit 78.609 Einheiten um 61,7 Prozent zu. Ihr Anteil betrug 29,3 Prozent und lag damit deutlich über dem Anteil der Plug-in Hybride, der 11,4 Prozent ausmachte. Einen Anteil von 18,9 Prozent erreichten die Benziner und damit 29,7 Prozent weniger als im Vergleichsmonat. Dieselbetriebene Neuwagen erreichten einen Anteil von 11,8 Prozent (-21,8 Prozent).
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Ford Motor am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.