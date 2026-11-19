Byc präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 824.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Byc einen Gewinn von 761.00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37.25 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 39.10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch