Byc hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 822.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Byc noch ein Gewinn pro Aktie von 764.00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Byc mit einem Umsatz von insgesamt 37.25 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch