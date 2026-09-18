Byblos Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Byblos Bank hat am 17.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Byblos Bank im vergangenen Quartal 53.4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 48.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Byblos Bank 104.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch