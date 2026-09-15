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15.09.2026 09:18:36
BX Digital tritt neu als SeturionX auf
Zürich (awp) - Der Schweizer Handelsplatz BX Digital erhält einen neuen Namen. Das auf sogenannte tokenisierte Vermögenswerte spezialisierte Unternehmen tritt ab sofort als SeturionX auf. Die Betreibergesellschaft BX Digital AG wird gleichzeitig in Seturion AG umbenannt.
Mit der Namensänderung soll die Zugehörigkeit zur europäischen Plattform Seturion der Boerse Stuttgart Group stärker hervorgehoben werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Seturion baut eine europaweite Infrastruktur für die Abwicklung digitalisierter Vermögenswerte auf. Verschiedene Handelsplätze sollen sich daran anschliessen können.
Bei tokenisierten Vermögenswerten werden etwa Wertpapiere digital auf einer Blockchain abgebildet. Dadurch können Handel und Abwicklung direkt über eine digitale Infrastruktur erfolgen.
Für die Schweizer Kunden ändere sich am Angebot grundsätzlich nichts, wie es hiess. SeturionX bleibt ein von der Finanzmarktaufsicht Finma bewilligter Handelsplatz für solche Vermögenswerte. Auch deren Abwicklung erfolgt weiterhin vollständig in der Schweiz. Transaktionen können dabei in Schweizer Franken abgewickelt werden und es besteht Zugang zum Zahlungssystem der Schweizerischen Nationalbank (SNB).
to/ys
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