BWX Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BWX Technologies hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.890 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 953.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 866.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch