The Babcock & Wilcox Aktie 28549903 / US05605H1005
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05.05.2026 03:32:06
BWX Technologies, Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - BWX Technologies, Inc. (BWXT) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $91.2 million, or $0.99 per share. This compares with $75.5 million, or $0.82 per share, last year.
Excluding items, BWX Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $102.7 million or $1.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.1% to $860.2 million from $682.3 million last year.
BWX Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $91.2 Mln. vs. $75.5 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.82 last year. -Revenue: $860.2 Mln vs. $682.3 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.60 To $ 4.75 Full year revenue guidance: $ 3.750 B
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