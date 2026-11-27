BW Offshore hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.260 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75.67 Prozent auf 177.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch