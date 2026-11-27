BW Offshore hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.28 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 1.31 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.68 Milliarden NOK – ein Plus von 64.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BW Offshore 1.02 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch