BVZ-Tochter MGB ernennt Manuel Juon zum Leiter Infrastruktur

Brig (awp) - Bei der zur BVZ Gruppe gehörenden Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) wurde Manuel Juon zum neuen Leiter der Infrastruktur und damit auch zum Mitglied der Geschäftsleitung beider Firmen ernannt. Er übernimmt die Position am 1. September von Egon Gsponer, der ab Herbst den langjährigen Firmenchef Fernando Lehner als CEO der BVZ ablöst.

Juon stösst von der Lonza zur Gruppe, teilte diese am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Beim Pharmazulieferer sei er derzeit noch als Head of Engineering & Maintenance Small Molecules in Visp tätig. Davor arbeitete der ausgebildete Bauingenieur bei der BLS und bei der SBB.

ra/cg