BVZ reicht Auflageprojekt für Mattertal Tunnel beim Bund ein - Aktie im Minus

Der rund vier Kilometer lange Tunnel soll die Bahnverbindung zwischen Täsch und Zermatt künftig ganzjährig sichern und die Fahrzeit halbieren.

Die Kosten werden auf 470 Millionen Franken geschätzt, die über den Bahninfrastrukturfonds (BIF) des Bundes finanziert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Bau soll im Jahr 2028 beginnen und mit der Eröffnung des Tunnels wird für das Jahr 2035 gerechnet.

Die BVZ-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 1'640,00 Franken.

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Zermatt (awp)