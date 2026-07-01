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BVZ Aktie 820735 / CH0008207356

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Bau soll 2028 starten 01.07.2026 12:01:00

BVZ reicht Auflageprojekt für Mattertal Tunnel beim Bund ein - Aktie im Minus

BVZ reicht Auflageprojekt für Mattertal Tunnel beim Bund ein - Aktie im Minus

Die Walliser Bahn- und Touristikgruppe BVZ hat das Auflageprojekt für den geplanten Mattertal Tunnel beim Bundesamt für Verkehr eingereicht.

BVZ
1631.67 CHF 1.40%
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Der rund vier Kilometer lange Tunnel soll die Bahnverbindung zwischen Täsch und Zermatt künftig ganzjährig sichern und die Fahrzeit halbieren.

Die Kosten werden auf 470 Millionen Franken geschätzt, die über den Bahninfrastrukturfonds (BIF) des Bundes finanziert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Bau soll im Jahr 2028 beginnen und mit der Eröffnung des Tunnels wird für das Jahr 2035 gerechnet.

Die BVZ-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 1'640,00 Franken.

awp-robot/cg/hr

Zermatt (awp)

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Short 15’060.31 13.98 SRQBMU
Short 15’650.30 8.82 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’132.18 01.07.2026 12:08:45
Long 13’608.83 19.71 SMB1YU
Long 13’300.27 13.85 SJBMDU
Long 12’743.00 8.98 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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BVZ AG 1’640.00 -0.61% BVZ AG

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