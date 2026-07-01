BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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|Bau soll 2028 starten
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01.07.2026 12:01:00
BVZ reicht Auflageprojekt für Mattertal Tunnel beim Bund ein - Aktie im Minus
Die Walliser Bahn- und Touristikgruppe BVZ hat das Auflageprojekt für den geplanten Mattertal Tunnel beim Bundesamt für Verkehr eingereicht.
Die Kosten werden auf 470 Millionen Franken geschätzt, die über den Bahninfrastrukturfonds (BIF) des Bundes finanziert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Bau soll im Jahr 2028 beginnen und mit der Eröffnung des Tunnels wird für das Jahr 2035 gerechnet.
Die BVZ-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 1'640,00 Franken.
awp-robot/cg/hr
Zermatt (awp)
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