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15.09.2026 07:36:30
BVZ Holding: Diversifikation zahlt sich in schwierigem Umfeld aus
Am vergangenen Donnerstag hat die BVZ Holding AG, zu welcher die Gornergratbahn in Zermatt, die Matterhorn Gotthard Bahn mit einem 50%-Anteil am Glacier Express sowie Beteiligungen und ein Immobilienportfolio gehören, […]
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