BVZ ernennt Christian Hauser zum neuen Finanzchef

Zermatt (awp) - Die Bahn- und Touristikgruppe BVZ ernennt Christian Hauser zum neuen Leiter Finanzen und Immobilien sowie zum Mitglied der Geschäftsleitung. Hauser übernehme die Funktion des Finanzchefs bei der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) und der BVZ Holding am 1. Januar 2027, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Damit hat die BVZ die Nachfolge von Finanzchefin Alice Kalbermatter geregelt. Sie werde aber die Gruppe auf eigenen Wunsch bereits Ende Juli 2026 verlassen, hiess es. Im Februar hatte die BVZ den Abgang der Finanzchefin per Ende 2026 angekündigt. Bis Hauser die Stelle antritt, werde Controlling-Chef Ivan Hallenbarter den Bereich Finanzen und Services interimistisch leiten.

Christian Hauser wechselt von der BLS zur BVZ-Gruppe. Bei der BLS ist er laut den Angaben seit 2022 als Leiter Group Controlling und Finanzplanung & Analyse sowie stellvertretender CFO tätig. Zusätzlich habe er im letzten Jahr während 6 Monaten die Funktion des CFO und Leiters Finanzen & Supply Chain Management ad interim verantwortet.

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