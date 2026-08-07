BuzzFeed präsentierte Quartalsergebnisse

BuzzFeed hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.280 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21.77 Prozent auf 36.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BuzzFeed 46.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch