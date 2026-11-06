BuzzFeed legte Quartalsergebnis vor

BuzzFeed präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43.80 Prozent auf 26.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch