Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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09.10.2026 14:07:49
Buy von UBS AG für Continental-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Continental-Aktie durch UBS AG.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Ausser für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft hält er Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:51 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.4 Prozent auf 69.04 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 30.36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 71’815 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.1 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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