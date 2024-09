Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Heidelberg Materials-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Baustoffhersteller dürfte nach Einschätzung des Finanzvorstands seine Ziele für 2024 erreichen, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Austausch im Rahmen einer Investorenkonferenz. Er rechne mit stabilen Zementpreisen in Europa. Mit Blick auf die Kursentwicklung habe sich der Finanzvorstand unterdessen unzufrieden gezeigt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.9 Prozent auf 97.86 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 22.62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 41’023 Heidelberg Materials-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 24.6 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 13:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



