Buy von Jefferies & Company Inc. für Infineon-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr grosser Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Höhere Wachstumerwartungen von Monolithic Power seien ausserdem positiv für Infineon. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie konnte um 13:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.4 Prozent auf 51.76 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 85.47 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 798’026 Infineon-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Infineon-Aktie um 38.2 Prozent zu. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 10.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.