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Aktieneinstufung 01.09.2026 11:07:44

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für RWE-Aktie

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für RWE-Aktie

Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die RWE-Aktie aus.

RWE
55.50 CHF 0.45%
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 71 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus den Essenern werde vom reinen Stromerzeuger ein vertikal integriertes Powerhouse der Versorgerbranche, schrieb Alberto Gandolfi am Montag mit Blick auf die Amprion-Übernahme und die zunehmende Bedeutung der Beteiligung an Eon. RWE-Papiere stehen nun auch auf der "European Conviction List - Directors' Cut" von Goldman. Gandolfi geht davon aus, dass RWE die Ziele bis 2031 aufstocken wird.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von RWE konnte um 10:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.6 Prozent auf 59.00 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 27.12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 368’290 RWE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 32.9 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 23:44 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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