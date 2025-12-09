Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das grösste Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 13:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.8 Prozent auf 220.10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 13.58 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42’414 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 87.8 Prozent aufwärts.

