|
09.12.2025 14:10:44
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Heidelberg Materials-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Ben Rada Martin, der das Heidelberg Materials-Papier näher betrachtet hat.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das grösste Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 13:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.8 Prozent auf 220.10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 13.58 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42’414 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 87.8 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Heidelberg Materials
|13:18
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
