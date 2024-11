Buy von Deutsche Bank AG für Richemont-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 140 auf 135 Franken gesenkt, die Einstufung angesichts des verbliebenen Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Insgesamt hätten die Halbjahreszahlen des Luxuswarenkonzerns nur wenige Hoffnungsschimmer geboten, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Allerdings sei das Schmuckgeschäft ausserhalb Chinas gewachsen, und könnte - sollte die Nachfrage in China wieder anziehen - durchstarten. Gleichzeitig bleibe Richemont bei den Verkaufspreisen und den längerfristigen Investitionen ins Geschäft diszipliniert.

Aktieninformation im Fokus: Die Richemont-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 10:57 Uhr 1.2 Prozent im Plus bei 120.70 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11.85 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 176’710 Richemont-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 6.8 Prozent. Experten erwarten, dass Richemont am 16.05.2025 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.